The Office - Greg Daniels otwiera pokój scenarzystów. Co wiadomo o nowym serialu?

Greg Daniels stworzył Biuro (The Office) dla amerykańskiej widowni, oparte na brytyjskim serialu o tym samym tytule. Jednak to wersja ze Stanów Zjednoczonych zdobyła większy rozgłos na całym świecie, a także doczekała się aż dziewięciu sezonów. Obecnie Daniels planuje powrót do tego uniwersum. Powiedział portalowi Deadline, że pokój scenarzystów jest już gotowy do pracy.

The Office - o czym będzie nowy serial?

Nowa produkcja nie będzie rebootem. Najprawdopodobniej akcja będzie rozgrywać się w innym biurze oraz z nowymi bohaterami. Wciąż żyliby w tym samym świecie co pracownicy oddziału firmy papierniczej Dunder Mifflin w Scranton w Pensylwanii.

Daniels powiedział, że ta sama ekipa dokumentalna robiąca film o zupełnie innej tematyce może być intrygującym podejściem, co pozwoli na poszerzenie uniwersum The Office.

Amerykańskie Biuro zadebiutowało w 2005 roku. W obsadzie znaleźli się Steve Carrell, John Krasinski, Rainn Wilson, B.J. Novak, Jenna Fischer, Mindy Kaling, Leslie David Baker, Melora Hardin, Kate Flannery, Brian Baumgartner, Ed Helms, Oscar Nuñez oraz Craig Robinson. Finał serialu miał miejsce w 2013 roku.

The Office - gdzie oglądać?

Amerykańska wersja Biura jest dostępna na SkyShowtime, Netflix oraz Amazon Prime Video.