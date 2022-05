Black Adam - DC oficjalnie uśmierci antybohatera. Wiemy, kto przejmie jego moce

DC

To już pewne: Black Adam, jedyny ocalały członek tytułowej drużyny z komiksu Death of Justice League, poniesie w uniwersum DC śmierć. Dojdzie do tego w zapowiedzianym na sierpień zeszycie Black Adam #3, który wyjawia jednocześnie, kto przejmie moce zmarłego antybohatera - będzie to młody potomek protagonisty o imieniu Malik. Amerykańskie portale popkulturowe spekulują również, czy uśmiercenie tak ważnej dla świata komiksowego giganta postaci może mieć związek z jej wprowadzeniem do DCEU.

Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły komiksu Black Adam #3 ze scenariuszem Christophera Priesta i rysunkami Rafy Sandovala:

Black Adam jest martwy, a mezopotamscy bogowie Akadu spędzają dzień w terenie. Czy bóstwa te są realne, czy też należy je uznać jedynie za wytwory ludzkiej wyobraźni? Akceptując swoją śmierć, lecz odrzucając szansę na odkupienie win, Teth-Adam staje się następcą Gilgamesza, podróżując przez akadyjskie piekło. W tym samym czasie Malik, jego młody potomek, sięga po ekstremalne i nieetyczne środki, próbując przywrócić zmarłego do życia. Powstaje pytanie, czy powinien on ratować jedną z najbardziej złowrogich istot, jakie widział nasz świat?

Zobaczcie materiały promocyjne:

Black Adam #3 - okładka

Komiks Black Adam #3 ukaże się w Stanach Zjednoczonych 16 sierpnia.