Black Adam - dobry drugi weekend w box office. Ile ma na koncie?

fot. materiały prasowe

Black Adam zanotował spadek frekwencji o 59% w porównaniu do poprzedniego weekendu. Pomimo tego, że weekendy związane z Halloween zawsze są słabsze, udało się zebrać 27,7 mln dolarów. Kilka filmów Dwayne'a Johnsona notowało niższe spadki frekwencji: Rampage: Dzika furia (44%), Drapacz chmur (54%) oraz San Andreas (53%). Jednakże frekwencja w kinach jest zawsze niska w Halloween, bo ludzie chodzą na imprezy, a nie do kina. Trzeci weekend może pokazać konkretniejsze dane na ten temat. Do tej pory na rynku amerykańskim zebrano 111,1 mln dolarów. Co ciekawe, pada też porównanie, że po 10 dniach Black Adam notuje o 3% lepszy wynik niż hit aktora pt. Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw.

Na świecie film notuje niski spadek frekwencji w wysokości 45%. Tym razem zebrano 39 mln dolarów z 76 krajów. Razem ma 139 mln dolarów. Sumując, na koncie 250 mln dolarów przy budżecie 195 mln dolarów. Według deadline Black Adam zarobi na siebie. Globalne wpływy powinny zamknąć się na poziomie 400 mln dolarów.

Drugie miejsce zajmuje komedia romantyczna Bilet do raju, która notuje niski spadek frekwencji o 37%. Dzięki temu na rynku amerykańskim zebrano 10 mln dolarów (razem 33,7 mln dolarów). Na świecie zbiera 2,9 mln dolarów z 78 krajów (razem 85,7 mln dolarów). Sumując na koncie 119,4 mln dolarów przy budżecie 60 mln dolarów.

Podium zamyka horror z mizernym zainteresowaniem widzów. Egzorcyzmy siostry Ann zbierają 7 mln dolarów. Wpływy ze świata nie są znane. Nie wiadomo też, jaki film ma budżet.