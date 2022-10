Wiedźmin - są fani, którzy chcą kasacji serialu bez Henry'ego Cavilla. Jaki może być powód odejścia?

Źródło: Netflix

Henry Cavill ogłosił niedawno na swoim Instagramie, że przekazuje swoje dwa miecze i medalion Liamowi Hemsworthowi i to on od 4. sezonu będzie Geraltem z Rivii. To sprawiło, że wielu fanów zaniepokoiło się o przyszłość serialu Wiedźmin, ale też duża grupa fanów jest zdania, że produkcja powinna zostać w tym momencie anulowana.

Głosy o tym, że serial "w ogóle nie powinien powstawać w takiej formie" są oczywiście od samego początku istnienia tej produkcji, ale teraz podobne dyskusje nabrały na sile. Henry Cavill w oczach wielu widzów był najjaśniejszą stroną serialu i bez niego trudno jest im sobie wyobrazić dalsze śledzenie historii. Inna sprawa, że widzowie dzisiaj nie są oswojeni ze zmianami tak kluczowych postaci w trakcie sezonu i dużo osób podchodzi sceptycznie do nowego castingu. Portal CBR.com zebrał kilka z powtarzających się opinii na Twitterze na ten temat i wskazują, że Cavill był idealnym Geraltem i właściwie dla nich serial w tym momencie się skończył.

Wiedźmin - jakie mogą być powody odejścia Henry'ego Cavilla?

W sieci sporo rozmawia się też na temat powodów odejścia Henry'ego Cavilla z serialu. Często pojawia się argument, że pojawiła się opcja powrotu do roli Supermana, która jest zdecydowanie bardziej opłacalna finansowo, a trudno jest godzić bycie Geraltem i Człowiekiem ze Stali jednocześnie. Warto jednak przypomnieć, że Cavill jest dużym fanem książek Sapkowskiego i wspominał w 2019 roku, że rola Geralta nie będzie dla niego pracą, tylko spełnieniem marzeń. Później jednak aktor dawał między wierszami do zrozumienia, że nie jest zadowolony z obranego kierunku kreatywnego przez twórców, którzy bardzo luźno traktują prozę Sapkowskiego.

Portal Screenrant.com przypomina wypowiedź Cavilla, że ten jest gotów grać Geralta nawet przez 7. sezonów, jeśli tylko "będą opowiadać ciekawe historie honorujące oryginał". Źródło przypomina też pytanie skierowane do Cavilla, które dotyczyło tego, czy ten jeszcze będzie miał okazję współpracować z innymi wiedźminami w przyszłych sezonach. Jak wiemy z książek, jego bracia z Kaer Morhen nie powracają w dalszej części historii Sapkowskiego, więc dalsze ich pokazywanie byłoby niezgodne z tym, co było w materiale źródłowym. W podobnym tonie odpowiedział na to pytanie właśnie Henry Cavill, co było kolejnym sygnałem.

Najgorsze adaptacje książek [GALERIA]

Poniżej prezentujemy słabo oceniane przez fanów adaptacje książek.

"Wiedźmin" (2019) - 2. sezon

Scenarzyści Wiedźmina implementują do serialu wiele własnych pomysłów, często traktując książki bardzo swobodnie. Beau DeMayo (jeden ze scenarzystów w 1. sezonie) powiedział w niedawnym wywiadzie, że kilku twórców śmiało się z materiału źródłowego oraz z gier. Od dłuższego czasu w popkulturze trwa spór na temat adaptowania książek, ale może fanowskie serce Cavilla nie pozwoliło mu na dalszą zdrową współpracę z Lauren Schmidt Hissrich, showrunnerką produkcji. Ostatnie nowe oferty na stole aktora (rola w filmie Guy'a Ritchiego oraz powrót do Supermana) może zmotywowały go do odejścia z produkcji, która nie spełnia jego oczekiwań.

Wiedźmin - komentarz Tomasza Bagińskiego

Poniżej znaleźć możecie też wypowiedź producenta wykonawczego serialu, Tomasza Bagińskiego. Zauważa, że przed nami bardzo mocny sezon, a do czwartego minie jeszcze kilka lat. Przekonuje, że Wiedźmin da radę. Zobaczcie: