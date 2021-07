Black Adam - aktor dzieli się zdjęciem zza kulis. Dwayne Johnson robi wrażenie

Fot. Imdb

Black Adam jest w swojej finałowej fazie produkcji. To komiksowa adaptacja z uniwersum DC. Wciąż nie znamy szczegółów fabuły, jednak wiadomo, że tytułowa antybohater ma spotkać na swojej drodze drużynę superbohaterów znaną jako Justice Society of America. Skoro szczegóły filmu są trzymane w ścisłej tajemnicy, to kolejna świetna okazja dla Dwayne Johnsona, który jest bardzo aktywny na swoich mediach społecznościowych, by podroczyć się z fanami na Instagramie, pokazując zdjęcie zza kulis produkcji, na którym widać wizażystę, który maluje jego ciało w szczytowej formie.

Jak mówi opis postu:

Tylko minuty dzielą mnie od nakręcenia bardzo fajnej finałowej sceny do naszego filmu BLACK ADAM ⚡️ [...] To już ostatni tydzień i cała ciężka praca polegająca na trenowaniu, diecie i utrzymaniu kondycji była ciężka. To było najtrudniejsze takie doświadczenie w mojej karierze, ponieważ musiałem utrzymać taki wygląd przez całe miesiące i osiągnąć szczytową formę w ostatnim tygodniu - ale naszym wspólnym celem jest podniesienie poprzeczki razem z BLACK ADAM. Żeby dać wam takiego bohatera, na którego czekacie i zasługujecie. Finałowy tydzień. Hierarchia władzy w uniwersum DC ulegnie zmianie. Nie miej litości...

Film jest reżyserowany przez Jaume Collet-Serra. Dwayne Johnson występuje jako tytułowy Black Adam, zaś Aldis Hodge zagra Hawkmana. Noah Centineo, znany z filmów młodzieżowych na Netflixie, wcieli się w Atom Smashera. Oprócz nich w obsadzie znajdą się między innymi Quintessa Swindell, która będzie Cyclone, a także Pierce Brosnan i Sarah Shahi.