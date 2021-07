Black Adam - Sarah Shahi o castingu do filmu. Aktorka zdradza szczegóły swojej postaci

fot. Giovanni Rufino/CBS

W kwietniu ruszyły zdjęcia do kolejnego filmu z uniwersum Batmana i Supermana. Główną rolę w Black Adam gra Dwayne Johnson, a reżyserem superprodukcji jest Jaume Collet-Serra. Fabuła jest trzymana w tajemnicy. Nie ujawniono jeszcze wyglądu kostiumu tytułowego bohatera.

W obsadzie znajduje się Sarah Shahi, która potwierdziła, że w filmie wcieli się w postać Adrianny. Aktorka perskiego pochodzenia w wywiadzie dla The Hollywood Reporter zdradziła kilka ważnych szczegółów dotyczących tej bohaterki, co może ujawniać przebieg historii blockbustera.

Tak, gram postać o imieniu Adrianna, która jest bojowniczką walczącą o wolność. Stoi na czele ruchu oporu przeciwko złej, nikczemnej grupie zwanej Intergang.

Stworzony przez Jacka Kirby'ego Intergang po raz pierwszy zadebiutował w 133. zeszycie Superman's Pal Jimmy Olsen. To gang utworzony przez przestępcę Bruno Mannheima. Został szybko wyposażony w broń Nowych Bogów, ponieważ Darkseid miał nadzieję wykorzystać ich jako żołnierzy w swojej walce w znalezieniu Równania Anty-Życia. Drogi Intergangu przecięły się później z Black Adamem oraz wątkiem Adrianny w komiksie pt. 52. Warto dodać, że była w związku z Black Adamem, od którego otrzymała moce.

Sarah Shahi, która znana jest z seriali Słowo na L oraz Impersonalni opowiedziała serwisowi o swoim castingu do filmu. W porównaniu do Sex/Life, do którego nagrywała się 5 razy, przesłuchanie do Black Adama było najprostszym procesem castingowym jaki przeszła.

Wszechświat zdecydowanie dał mi małego całusa w policzek, kiedy dostałam tę rolę. Podczas kręcenia Sex/Life, nagrałam się na taśmę w Toronto, pisząc się na film, o którym nic nie wiedziałem. Nie znałam nawet tytułu. Więc wzięłam udział w przesłuchaniu dwóch bardzo nieokreślonych scen, a potem świat się zamknął.

Następną rzeczą był telefon z pytaniem, czy pamięta film, do którego wysłała nagranie. Aktorka przyznała, że nie mogła sobie przypomnieć, ponieważ to było kilka miesięcy po przesłuchaniu. Okazało się, że twórcy chcieli się z nią spotkać. Duże wrażenie zrobiło na niej to, że w Black Adam miał wystąpić Dwayne Johnson.

Brzmiało to tak surrealistycznie, jakby ktoś robił sobie ze mnie żarty. To po prostu nie brzmiało realnie.

W obsadzie oprócz Shahi i Johnsona znajdują się między innymi Pierce Brosnan, Noah Centineo, Aldis Hodge, Quintessa Swindell i Marwan Kenzari.

Black Adam - premiera 29 lipca 2022 roku.