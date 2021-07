Black Adam - Dwayne Johnson o kostiumie. Był tak okropny, że kazał go zmienić?

Fot. Imdb

Black Adam będzie nowym filmem w uniwersum DC. W rolę tytułowego antybohatera wcieli się Dwayne Johnson, znany z takich produkcji jak Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw czy Jumanji: Następny poziom. Aktor ujawnił ostatnio w wywiadzie, że jego kostium wymagał ponownego zaprojektowania, ponieważ wersję z wypełniaczami uznał za potworną. I choć padding jest popularną metodą tworzenia strojów superbohaterskich, to Zachary Levi zdążył nam już udowodnić w Shazamie, że nie jest zawsze dobrym wyborem.

Dwayne Johnson intensywnie ćwiczył do tej roli, chcąc uzyskać najlepszą formę w swoim życiu, więc schowanie całej jego ciężkiej pracy pod wkładkami wydaje się dużą stratą. Wcześniejsza wersja kostiumu jednak je zawierała, co nie spodobało się aktorowi, ponieważ nie wyglądało to estetycznie. Gdy po raz pierwszy przymierzał wersję stroju z wypełniaczami, wysłał nawet zdjęcie do Emily Blunt. Jego zdaniem zabierały kształt jego prawdziwemu ciału i były okropne. W związku z tym twórcy postanowili po raz kolejny zaprojektować kostium.

Fot. Dwayne Johnson

Myślicie, że ta zmiana wyjdzie kostiumowi na dobre?