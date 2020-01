Black Adam - Dwayne Johnson rozpoczyna ciężki trening do roli

Black Adam to projekt leżący na sercu Dwayne'a Johnsona od wielu lat. Wiele razy mówił, jak bardzo ekscytuje go to i jak dąży do jego realizacji zanim jeszcze studio ogłosiło datę pracy nad tą superprodukcją. 4 stycznia 2020 roku aktor ogłosił, że rozpoczyna ciężki trening fizyczny do roli. Jest to w sumie zaskakujące, bo wiemy, że Johnson jest w znakomitej formie, ale najwyraźniej do roli superbohatera chce być w jeszcze lepszej.

Aktor zapowiada, że hierarchia w uniwersum DC zostanie przebudowana wraz z wejściem Black Adama. Wiemy, że w filmie pojawią się Shazam oraz jego przyrodni brat z filmu DC o tym superbohaterze.

Dwayne Johnson ogłosił informacje na swoim Instagramie wraz z animacją bazującą na oficjalnej grafice promocyjnej stworzonej przez Jima Lee (znany rysownik komiksów) oraz Bossa Logica (popularny internetowy grafik). Do sieci też trafiły pierwsze zdjęcie aktora z treningów:

Black Adam - premiera w 2021 roku.