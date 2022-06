Black Adam - antybohater, logo JSA i inne na nowych grafikach promujących film

fot. materiały prasowe

Black Adam to nadchodzące widowisko Warner Bros na podstawie komiksów DC. Do sieci trafiły nowe grafiki promujące film. Możecie je sprawdzić na początku poniższej galerii.

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. W filmie tytułowy antybohater zostaje uwolniony z magicznego więzienia, w którym spędził tysiące lat. Musi dostosować się do nowego świata, w którym przyszło mu żyć. Black Adam znajduje się na celowniku drużyny superbohaterów Justice Society of America, która chce go zwerbować w swoje szeregi. Musi zadecydować, czy stanie się bohaterem i zbawcą świata czy jego zagładą.

Black Adam - grafiki promocyjne

Black Adam grafika promocyjna

Główną rolę w produkcji gra Dwayne The Rock Johnson. Ponadto w obsadzie znajdują się Noah Centineo jako Atom Smasher, Aldis Hodge jako Hawkman, Quintessa Swindell jako Cyclone, Sarah Shahi jako Isis, Marwan Kenzari w nieujawnionej roli złoczyńcy, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mohammed Amer, Uli Latukefu oraz Pierce Brosnan jako Doctor Fate. Jaume Collet-Serra reżyseruje na podstawie scenariusza Rory Haines i Sohrab Noshirvani.

Black Adam - premiera filmu w kinach w USA 21 października 2022 roku.