Moon Knight nie będzie tradycyjną genezą bohatera. Nowe opinie recenzentów

Moon Knight będzie nowym serialem Kinowego Uniwersum Marvela. W główną rolę wcieli się Oscar Isaac, który w wywiadzie dla The Age zdradził, że będzie to produkcja inna od wielu pozostałych z superbohaterami. Nie ma to być typowe "origin story", które już tyle razy widzieliśmy na małym i dużym ekranie.

Aktor zdradza, że nie będzie to produkcja pokazująca początki jego bohatera w sposób chronologiczny. Widzowie zostaną wprowadzeni in medias res [w środku historii]. Dla Isaaca najważniejsze było, aby perspektywa była ciągle przy bohaterze, a widzowie czuli się podczas oglądania, jakby byli w jego skórze.

Moon Knight - czas trwania odcinków

W sieci pojawiły się też nowe opinie recenzentów, którzy widzieli pierwsze cztery odcinki serialu. Dzięki temu też dowiedzieliśmy się o czasie trwania epizodów:

Pierwszy - 45 minut

Drugi - 50 minut

Trzeci - 50 minut

Czwarty - 51 minut

Moon Knight - opinie recenzentów

Wśród nowych opinii mamy zachwyty nad pierwszym odcinkiem. Ma to być niezwykle wciągające i oszałamiające 45 minut, którego dawno nie było w telewizji. Jest dziwnie, trzyma w napięciu i całość ma naprawdę szalone tempo.

Serial ma stawiać podobne pytania i tajemnice, jak było w przypadku WandaVision i Lokiego, więc fani lubiący teorie i spekulacje, będą zadowoleni. Znowu chwalony jest Oscar Isaac, a także zwracana jest uwaga na samodzielność produkcji względem uniwersum. Akcja jest intensywna i zaskakująco brutalna, więc potwierdzają się słowa producentów o naciąganiu granic.

Klimat produkcji jest gęsty, momentami horrorowy i wypada to kapitalnie. Dominują jednak elementy thrillera psychologicznego. Pojawiła się też opinia o roli Ethana Hawke'a, który ma być w tej produkcji przerażający. Jest też zdanie poświęcone muzyce i oprawie wizualnej, która ma być epicka.

Moon Knight - fabuła i obsada

Moon Knight jest adaptacją komiksów Marvela. Produkcja śledzi losy Marca Spectora - byłego najemnika, który zostaje pozostawiony na śmierć podczas wykonywania zlecenia w Egipcie. Życie ratują mu wyznawcy egipskiego boga Khonshu. Oprócz drugiej szansy otrzymuje również nadludzkie umiejętności, pochodzące od samego bóstwa. Bohater wykorzystuje swój dar, by walczyć z przestępczością.

Moon Knight

Moon Knight pojawi się 30 marca 2022 roku na Disney+.