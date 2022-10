Black Adam - recenzje filmu. Krytycy narzekają, ale chwalą Dwayne'a Johnsona

fot. materiały prasowe

Black Adam to nowy film superbohaterski na podstawie serii komiksów wydawnictwa DC Comics. W tytułowej roli występuje Dwayne Johnson. W obsadzie są również Sarah Shahi, Viola Davis, Pierce Brosnan, Noah Centineo, Aldis Hodge, Quintessa Swindell i Odelya Halevi. Za reżyserię odpowiada Jaume Collet-Serra, a scenariusz napisali Adam Sztykiel, Rory Haines i Sohrab Noshirvani.

Podczas kampanii promocyjnej filmu mówiło się, że Black Adam zaburzy hierarchię w uniwersum DC, ale po pierwszych opiniach w Internecie oraz recenzjach można stwierdzić, że jednak nic się nie zmieni. Według Tomatometeru serwisu Rotten Tomatoes superprodukcja z "The Rockiem" ma 55% świeżości, a średnia ocena to 5,5 przy 86 recenzjach krytyków.

Jednak nie jest to najgorszy wynik filmu o postaciach DC w ostatnich latach. Słabsze procenty osiągały superprodukcje takie jak Liga Sprawiedliwości z 2017 roku (39%), Batman v Superman: Świt sprawiedliwości (29%) i Legion samobójców z 2016 roku (26%). Natomiast wyższe oceny uzyskały filmy Wonder Woman (93%), Wonder Woman 1984 (58%), Shazam! (90%), Legion samobójców: The Suicide Squad z 2021 roku (90 %), Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) (79%), Aquaman (65%), Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera (71%) i Człowiek ze stali (56%).

Krytycy mają najwięcej zastrzeżeń do scenariusza. Mark Kennedy z Associated Press napisał, że historia jest wtórna i nieoryginalna, która przechodzi od jednej brutalnej sceny do drugiej jak gra wideo. Alonso Duralde z TheWrap napisał:

Pomysł wprowadzenia nowych bohaterów z mocami, a później ich genezę, wydaje się atrakcyjny na papierze, ale nie wiedząc nic o Justice Society of America i jego członkach, nie czyni ich szczególnie interesującymi przeciwnikami dla naszego antybohaterskiego protagonisty.

Redaktor naczelny naEKRANIE.pl. Dawid Muszyński napisał, że Black Adam jest dość brutalny, ale nie taki mroczny jak poprzednie tytuły z tego uniwersum. Również wskazał, że scenariusz nie jest zaskakujący, a fabuła mocno przewidywalna. Natomiast zauważa, że jest to napakowane akcją kino rozrywkowe o superbohaterach, pełne widowiskowych walk i wybuchów. Także Gregg Katzman z CBR napisał:

Black Adam dostarcza widzom popcornowej rozrywki i tworzy coś, co może być naprawdę ekscytujące dla przyszłości DCEU. Ale nie jest jasne, w jaki sposób DCEU to wykorzysta… Na razie Black Adam zrobił wystarczająco dużo, aby widzowie chcieli zobaczyć, co postać zrobi dalej w DCEU.

Peter Debruge z Variety wprost pisze, że całym celem filmu jest zapewnienie Black Adamowi odpowiednio wielkiego wprowadzenia, zakładając, że wkrótce zmierzy się z bardziej zasłużonym przeciwnikiem. Wielu krytyków doceniło Dwayne'a Johnsona w roli głównego bohatera. Redaktor Muszyński wspominał, że jest świetnym superbohaterem - nie wygłupia się jak w innych swoich filmach oraz jest bardziej poważny i opanowany. Podobnie, jak wielu recenzentów zwrócił uwagę na jego zwiększoną masę mięśniową, dzięki czemu wygląda jak prawdziwy heros. Peter Bradshaw z Guardiana napisał:

Ogromna masa, głowa wielkości planety i cwany humor podany ze śmiertelną powagą sprawiają, że Johnson jest wspaniałym superbohaterem.

Recenzenci doceniają, że jest w tej roli naturalny i miesza potęgę z humorem, potrafiąc dostarczyć drewniane kwestie. Joshua Yehl w swojej recenzji dla IGN również chwalił Johnsona za stworzenie Black Adama tak samo stalowego i imponującego jak w komiksach. Ale skrytykował film za to, że jest napakowany słabo rozwiniętymi postaciami i nadmierną liczbą powtarzających się scen akcji, do tego stopnia, że niedopracowana debata na temat tego, co to znaczy być bohaterem, ginie w całym hałasie.

Wielu recenzentów pisze, że to nie jest zły film. Nie wszystkim odpowiada montaż, a w kilku scenach widać niedociągnięcia w sferze efektów specjalnych. Alonso Duralde z TheWrap napisał, że Black Adam ma mulisty styl wizualny, który jest albo rozpraszająco sztuczny, albo przygnębiająco ponury, z wyjątkiem sytuacji, gdy udaje mu się być jednym i drugim. O CGI pisze, że jest napastliwie nieatrakcyjne, a szybki montaż wysysa radość z każdej sceny walki, których jest bardzo wiele.

Jordan Hoffman z Vanity Fair pisze:

Nawet w sferze superbohaterskiego gatunku jest to efemeryczny film, któremu brakuje głębi, oryginalności i rozmachu narracyjnego. Podobnie jak hamburger z McDonald's technicznie jest jedzeniem, tak Black Adam też jest technicznie filmem, a oba mogą być sporadycznie przyjemne, zanim zadasz sobie pytanie: dlaczego ja to jem?

Mało pisze się o dobrym castingu, ale Dawid Muszyński zwraca uwagę na Pierce'a Brosnana i Aldisa Hodge'a. Pierwszy idealnie sprawdza się jako Doctor Fate, a drugi jest najlepszym wcieleniem Hawkmana ze wszystkich produkcji DC.

Evan Valentine z ComicBook.com podsumował:

Czy Black Adam jest filmem, który w pojedynkę przywróci DCEU do tego, aby mogło ponownie stanąć twarzą w twarz z tym, co zbudował Marvel? Nie, ale z pewnością kładzie podwaliny pod taką możliwość. Black Adam to świetna zabawa, szalony i wadliwy film, który odpowiada na modlitwy wielu, a jednocześnie zapewnia widzom pełną akcji przejażdżkę z dreszczykiem z dużą ilością charyzmy kluczowych graczy.

Black Adam - premiera 21 października w polskich kinach.

Black Adam - zdjęcia

Black Adam