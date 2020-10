Black Adam - Sarah Shahi dołącza do Dwayne'a Johnsona w obsadzie filmu DC

Warner Bros.

Black Adam to jeden z zapowiedzianych projektów DC i studia Warner Bros., a w głównej roli wystąpi Dwayne Johnson. Teraz studio Warner Bros. zatrudniło do projektu kolejną aktorkę. Do obsady dołączyła Sarah Shahi znana głównie z Impersonalni oraz serialu Miasto na wzgórzu. Zagra profesorkę uniwersytecką walczącą o wolność prowadząc ruch oporu w Kahndaq.

W tytułową rolę wcieli się Dwayne Johnson. W obsadzie są jeszcze Noah Centineo oraz Aldis Hodge, który odegra postać Hawkmana. Zdjęcia do filmu miały rozpocząć się tego lata, ale produkcja musiała zostać wstrzymana przez pandemię koronawirusa. Zdjęcia do Black Adama mają ruszyć na początku 2021 roku.