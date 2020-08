Black Adam - The Rock grozi herosom! Świetne grafiki koncepcyjne, potwierdzono nowe postacie

Warner Bros.

Panel filmu Black Adam miał być jednym z najważniejszych wydarzeń konwentu DC FanDome - i tak rzeczywiście było. Dwayne Johnson aka The Rock swoją energią przyćmił dzisiejsze występy wielu innych gwiazd. Na samym początku tego elementu wydarzenia mogliśmy zobaczyć krótki materiał wideo złożony z grafik koncepcyjnych autorstwa Jima Lee i Boss Logica, który przedstawia genezę tytułowego złoczyńcy. Czarny Adam, określony przez aktora "bezwzględnym strażnikiem sprawiedliwości", jest w nim pierwotnie niewolnikiem w starożytnym Egipcie; później widzimy go m.in. na tronie czy w trakcie walki ze znanym już z filmu Shazam! Czarodziejem. Spójrzcie sami:

Potwierdzono spekulacje, że w produkcji pojawią się Hawkman, Doktor Fate, Cyclone i Atom Smasher (ostatniego z nich sportretuje Noah Centineo) - pierwsi dwaj zwerbują młodszych herosów, by razem wejść w skład Justice Society of America. The Rock wysłał też wiadomość Lidze Sprawiedliwości; korzystając ze sloganu promocyjnego stwierdził, iż "równowaga mocy w uniwersum już niebawem ulegnie zmianie" (aktor kilkukrotnie podkreślał potęgę swojej postaci, nazywając ją "jedną z najsilniejszych wśród superbohaterów i złoczyńców").

Aktor nie wykluczył też, że w filmowej przyszłości Czarny Adam spotka się z Supermanem, co potwierdził później we wpisie na Twitterze:

Zobaczcie pierwsze zaprezentowane grafiki koncepcyjne i oficjalne logo produkcji:

Black Adam - grafiki koncepcyjne

Black Adam ma wejść na ekrany kin 22 grudnia przyszłego roku.