Black Adam - The Rock zapowiada Supermana!? Tak wygląda złoczyńca Sabbac

Warner Bros.

Czy w filmie Black Adam pojawi się Superman? Wygląda na to, że szanse na to są coraz większe. Wczoraj odtwórca tytułowej roli, Dwayne Johnson, wdał się na Twitterze w dyskusję z jednym z fanów, który opublikował post na temat tego, jak bardzo chciałby zobaczyć w nadchodzącej produkcji spotkanie Teth-Adama i Człowieka ze Stali. W ramach zaskakującej odpowiedzi popularny The Rock stwierdził, że na przestrzeni lat "nauczył się zawsze słuchać widowni", dodając jednocześnie: "Słyszę was". Spójrzcie sami:

https://twitter.com/TheRock/status/1542932925766717440

Z kolei firma McFarlane opublikowała w sieci zdjęcia figurek przedstawiających postacie, które pojawią się w filmie. Fotografie te oferują nam najlepsze z dotychczasowych spojrzenie na to, jak w ekranowej opowieści będzie prezentował się złoczyńca Sabbac. Choć jak do tej pory nie ujawniono szczegółów jego udziału w historii, w jego rolę najprawdopodobniej wcieli się Marwan Kenzari. Istotne jest to, że zagra on Sabbaca w wersji Ishmaela Gregora - nie zaś przyrodniego brata Freddy'ego Freemana, Tima Karnesa. Antagonista ten potrafi korzystać z mocy piekielnych po wypowiedzeniu swojego imienia, dzięki czemu zyskuje zdolności niektórych diabłów - w tym Szatana i Belzebuba.

Black Adam - zdjęcia figurek

Już niebawem na amerykańskim rynku zadebiutuje komiksowy tie-in filmu o tytule Black Adam — Justice Society Secret Files: Hawkman #1 - do sieci właśnie trafiły jego plansze promocyjne. Wynika z nich, że Hawkman wraz z innymi członkami Justice Society walczył w przeszłości m.in. z dawnym przeciwnikiem Aquamana o przydomku Naeco Niszczyciel. Z kolei pokazany w zwiastunie produkcji statek protagonisty nazywa się Hawk Cruiser.

Black Adam — Justice Society Secret Files: Hawkman #1 - plansze

Black Adam trafi do polskich kin 21 października.