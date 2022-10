Black Panther 2 - ile scen po napisach? Nowe klipy: Ironheart kontra Okoye!

Fot. Marvel

Pojawiły się nowe klipy do filmu Black Panther 2. Na jednym z nich Ironheart rzuca przedmiotami w Okoye, ku rozbawieniu Shuri. Bohaterki chcą zabrać Riri Williams do Wakandy. Na drugim wideo Okoye i Nakia rozmawiają o odejściu T'Challi. To wydarzenie szczególnie przeżywa druga z nich. Następny filmik pokazał dwie maski Czarnej Pantery, leżące obok siebie na półce - załączyliśmy zdjęcia poniżej.

Odbył się także pierwszy pokaz próbny filmu. Uczestnicy dostarczyli informacji, ile było scen po napisach.

Black Panther 2 - nowe klipy. Ironheart kontra Okoye

Podczas programu Jimmy Kimmel Live pokazano dwa nowe klipy do Czarnej Pantery 2.

Na jednym z nich Okoye i Nakia dzielą się swoim bólem w związku ze śmiercią T'Challi. Okazuje się, że drugiej bohaterki nie było w Wakandzie, gdy zmarł.

Kolejne wideo przedstawia scenę, w której Riri Williams rzuca w Okoye wszystkim, co ma pod ręką, a wojowniczka z Wakandy grozi jej, że może pójść albo dobrowolnie, albo nieprzytomnie z nią. Jest także rozbawiona Shuri.

Dwie maski Czarnej Pantery

Za to na kolejnym klipie, reklamującym nowe widowisko MCU, zostały pokazane dwie maski Czarnej Pantery, leżące obok siebie na półce.

Jedna z nich wygląda jak ta, w której postać zadebiutowała w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, a druga przypomina tą, którą bohater nosił w pierwszej Czarnej Panterze.

Pierwsze zdjęcie przedstawia maski, kolejne dwa porównanie do tych ze wspomnianych filmów, a pozostałe ujęcia to plakaty i fotografie z Czarnej Pantery 2.

Czarna Pantera 2

Black Panther 2 - ile scen po napisach?

Widzowie, którzy brali udział w pierwszym pokazie Czarnej Pantery 2, przekazali informację, że będzie tylko jedna scena po napisach. Ma być wyświetlana w połowie napisów końcowych, a nie na końcu.

Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że w przeszłości Marvel podczas pokazów próbnych pokazywał tylko 1 scenę po napisach, by uniknąć spojlerów. A gdy film trafił na duży ekran okazywało się, że jest ich więcej.