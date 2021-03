Blade: w filmie MCU zobaczymy córkę łowcy? Powracają pogłoski o fabule widowiska

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Fallon Grey w filmie Blade? Wiele wskazuje na to, że Kevin Feige zamierza wprowadzić córkę Daywalkera do MCU. Już w 2015 roku Marvel Comics zapowiedziało premierę nowej serii, która skupi się na Daywalkerze szkolącym nastoletnią Fallon, by ta przejęła jego spuściznę. Komiks Blade The Hunter ostatecznie nigdy nie został wydrukowany i wydany. Twórca, Tim Seeley, wycofał się z projektu po kontrowersjach związanych z jego kolorem skóry (powtarzały się zarzuty o treści "ponownie historia czarnoskórego bohatera opowiadana jest przez białoskórą ekipę kreatywną"). Całość ostatecznie nigdy nie ujrzała światła dziennego.

Pomysł - według plotek - miał być wykorzystany później, już jako fabuła kolejnego podejścia do Blade'a na dużym ekranie. Co ciekawe, Murphy's Universe (solidne źródła) podaje, że Marvel Studios rozpoczęło casting do filmu: poszukują kogoś do roli nastoletniej dziewczyny o imieniu Ruby. Opisywana jest jako "rozważna, poważna i dźwigająca ciężar dorastania w skomplikowanym świecie". W Internecie coraz powszechniejsze są spekulacje, że Feige planuje sparować Mahershalę Aliego z młodą, czarnoskórą kobietą. Daywalker trenujący swoją córkę mógłby okazać się ciekawym konceptem dla nowej serii.

Nie znamy daty premiery ani nazwiska reżysera filmu. Wiemy, że scenariusz napisze Stacy Osei-Kuffour, która w przeszłości pracowała nad takimi tytułami jak Watchmen, Hunters czy Ucieczka, jak również zajmowała się sztukami teatralnymi i poezją. Zdaniem Hollywood Reporter pełny tytuł filmu brzmi Blade, the Vampire Slayer. Na ten moment przewidywanym czasem rozpoczęcia zdjęć do produkcji jest okres jesienno-zimowy.