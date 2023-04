Blade - film MCU z nowym scenarzystą. To twórca serialu Detektyw

Fot. Marvel/ Luca Maresca i David Curiel

Jak donosi The Hollywood Reporter, Nic Pizzolatto został nowym scenarzystą filmu Blade, the Vampire Slayer, który jest częścią MCU. Pizzolatto oczywiście najbardziej jest znany z nagradzanego serialu Detektyw tworzonego dla HBO. Podkreślmy jednak, że ogłoszenie tego nazwiska nie oznacza, że dopiero w tej chwili został zatrudniony. Wyciek informacji do mediów często odbywa się wiele miesięcy po zatrudnieniu danej osoby. To też dziennikarz potwierdza, dodając, że scenarzysta pracuje już od wielu tygodni. Według źródeł THR Pizzolatto pracował nad scenariuszem Michaela Starrbury'ego (When They See Us), więc nie tworzy wszystkiego od zera. Marvel Studios chce być pewne, że wszystko będzie dopracowane, zanim ruszą na plan. To nowa strategia, która ma zapewnić jakość. Wszystko za sprawą rygoru wprowadzonego przez Disneya.

Blade - co wiemy?

Prace na planie mają rozpocząć się pod koniec maja 2023 roku w Atlancie. Yann Demange (Kraina Lovecrafta) stanie za kamerą. Mahershala Ali zagra tytułową rolę.

Trwa wciąż casting, bo obsada jest powoli kompletowana. Obok Aliego zobaczymy na pewno takich aktorów jak Mia Goth oraz Delroy Lindo.

Najpewniej w maju poznamy więcej szczegółów o filmie wraz z rozpoczęciem zdjęć. Wówczas pewnie też będą wyciekać fotki z planu, więc może zobaczymy jak Mahershala Ali będzie wyglądać w roli łowcy wampirów z MCU.

Blade - premiera jest ustalona na 6 września 2024 roku.