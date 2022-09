Blade - wyciekły szczegóły fabularne filmu. Scenariusz i tak trafi jednak do kosza?

MovieWeb

Film Blade, the Vampire Slayer w ostatnich dniach musi mierzyć się z wieloma problemami; nie dość, że ze stanowiskiem reżysera pożegnał się Bassam Tariq, to jeszcze pojawiły się doniesienia na temat pierwotnej wersji scenariusza, który miał liczyć sobie tylko 90 stron i zawierać ledwie dwie niekoniecznie mogące zaangażować odbiorcę sceny akcji. Teraz mamy okazję zapoznać się z kolejnymi informacjami o projekcie.

Do sieci wyciekły bowiem szczegóły fabularne produkcji. Według rewelacji ujawnionych przez serwis The Illuminerdi, pierwszy scenariusz skupiał się na ukazaniu genezy tytułowej postaci zgodnej z komiksową mitologią, natomiast akcja ekranowej opowieści była osadzona w latach 20. XX wieku - istotną rolę miały odgrywać europejskie wampiry. Co więcej, planowano ukazać wiele przeskoków czasowych, mających eksponować działania Blade'a w późniejszych dekadach.

Jak wyjawia jednak portal The Direct, który dotarł do kilku źródeł w Marvel Studios, filmowo-serialowy oddział Domu Pomysłów rozważa w tej chwili, aby scenariusz nadchodzącego filmu został stworzony na nowo. Jego autorem miałaby być już nie Stacy Osei-Kuffour, a Beau DeMayo, który wywarł duże wrażenie na Kevinie Feige swoimi scenariuszami do produkcji Moon Knight i X-Men '97.

Serwisy popkulturowe w ramach dalszych spekulacji nie wykluczają, że premiera filmu Blade koniec końców zostanie przesunięta.