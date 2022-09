Blade bez reżysera. Co dalej z filmem?

Marvel

Niebawem miały ruszyć prace na planie filmu Blade, the Vampire Slayer, którego reżyserem był Bassam Tariq. Twórca dobrze ocenianego Mogul Mowgli nie jest już związany z projektem. Marvel Studios opublikowało oświadczenie w portalu The Hollywood Reporter.

Blade bez reżysera

- Z uwagi na ciągłe zmiany terminarza produkcji, Bassam nie będzie już reżyserem Blade'a, ale pozostanie w ekipie w roli producenta wykonawczego. Doceniamy talent Bassama i całą pracę jaką wykonał, by doprowadzić Blade do tego miejsca.

Reżyser również opublikował własne oświadczenie:

- To był zaszczyt móc pracować z cudownymi ludźmi z Marvela. Razem zebraliśmy fantastyczną obsadę i ekipę filmową. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć w jakim kierunku zabierze ten projekt nowy reżyser.

Według informatorów The Hollywood Reporter prace były opóźniane przynajmniej kilka razy. Do tego scenariusz był kilkakrotnie poprawiony. Ostatnim scenarzystą był Beau DeMayo, znany z Wiedźmina oraz Moon Knighta. Inne źródło mówi, że Marvel Studios już szuka reżysera. Co ciekawe, ostatnio swoją chęć do zajęcia się Bladem wyraził Chad Stahelski, współtwórca Johna Wicka, ale nie wiadomo, czy jest brany pod uwagę przez Kevina Feige.

W obsadzie są Mahershala Ali, Delroy Lindo i Aaron Pierre. Szczegóły fabuły nie są znane.

Blade - premiera 3 listopada 2023 roku. Na ten moment nie ma planów, by data została zmieniona. Zdjęcia miały ruszyć w listopadzie w Atlancie, ale teraz nie wiadomo, czy nowy filmowiec zostanie znaleziony na czas, by to zrobić.