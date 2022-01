Blizzard zapowiada nową grę. To survival w zupełnie nowym uniwersum

fot. Blizzard Entertainment

Blizzard Entertainment nie jest znane ze zbyt częstego sięgania po nowe marki. Firma przyzwyczaiła graczy do ciągłego rozwijania sprawdzonych od wielu lat serii, takich jak Warcraft, Diablo czy Starcraft. Po wypuszczeniu w 2016 roku na rynek Overwatch wydawało się, że przez kolejnych kilkanaście lat nie doczekamy się kolejnego niczego nowego. Okazało się jednak inaczej, bo studio już teraz zapowiedziało, że rozpoczyna prace nad zupełnie nowym, niezatytułowanym jeszcze projektem.

Na ten moment nie zdradzono zbyt wiele: ograniczono się jedynie do krótkiego opisu, z którego dowiadujemy się, że będzie to zupełnie nowy tytuł oraz całkowicie nowe uniwersum, a sama gra to survival, który trafi na PC oraz konsole. Ogłoszeniu towarzyszą też oferty pracy - studio poszukuje ludzi, którzy wesprą ich przy tworzeniu nowej produkcji.

https://twitter.com/Blizzard_Ent/status/1486038723468795906

