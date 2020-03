Bloodshot - Vin Diesel nie boi się koronawirusa. Aktor komentuje sytuację

Koronawirus ma wielki wpływ na kino. Wydarzenia są odwoływane, premiera Nie czas umierać została przesunięta o kilka miesięcy, a wyniki w box office spadają. Wciąż jest niepokój w Hollywood, który może doprowadzić do opóźnień premier kolejnych filmów. Wszystko jednak wskazuje, że Bloodshot nie będzie jednym z nich.

Vin Diesel, który jest również producentem Bloodshota, uważa, że filmy są potrzebne ludziom w tym okresie bardziej niż kiedykolwiek.

- Powiem tak: Bloodshot jest żołnierzem, a żołnierz nie wybiera i nie decyduje, kiedy walczy. Idziemy na całość. Nie obwinię nikogo, kto powie: "oszaleliście wypuszczając ten film w tym okresie". Potrzebujemy kina bardziej niż kiedykolwiek. Żyjemy w bardzo interesujących czasach, w których kino i doświadczanie filmów na wielkim ekranie jest zagrożone. Dlatego pokażemy nasz film - tłumaczy.

Dodaje, że chce to zrobić dla fanów, którzy wiele razy okazywali mu wsparcie. Nawet błaga Sony o to, aby puścili go do Chin w trasę promocyjną. Przyznaje, że wszyscy dają mu do zrozumienia, iż jakby co, to poleci tam sam.

- Jest pewna magia w doświadczeniu filmu w kinie. Chcę to zawsze wspierać. Może jest to idealistyczne myślenie, aby nie skupiać się tylko na wyniku box office, ale wiedzcie, że wszyscy jesteśmy na jednym świecie i musimy razem to przetrwać - mówi.

Dodał w wywiadzie, że jeśli Bloodshot odniesie sukces, otwiera to furtkę na adaptowanie innych historii z Valiant Comics i być może na stworzenie nowego kinowego uniwersum. Trudno będzie jednak o sukces, bo jak informowaliśmy, na świecie koronawirus ma wpływ na spadki frekwencji w kinach. Natomiast prognozy w USA są na poziomie 10-12 mln dolarów, co przy budżecie 42 mln dolarów nie jest tragiczne, ale też nie rewelacyjne.

Bloodshot - premiera 27 marca 2020 roku.