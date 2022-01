Boba Fett Edition Razer Wireless Controller trafił na wyprzedaż

Źródło: Razer

Pod koniec grudnia 2021 roku Razer ujawnił światu kolejny gamingowy gadżet z limitowanej edycji, tym razem zaprojektowany we współpracy z firmą Disney. Boba Fett Edition Razer Wireless Controller and Quick Charging Stand powstał z okazji debiutu serialu Księga Boby Fetta i wystylizowano go w taki sposób, aby przywodził na myśl hełm noszony przez tytułowego bohatera.

Pad wraz ze stacją dokującą prezentuje się obłędnie i sprawdzi się nie tylko w rękach konsolowców. Przystosowano go do współpracy z Xboxem Series X/S, Xboxem One i urządzeniami wyposażonymi w moduł Bluetooth: komputerami z Windowsem 10, komputerami Mac, smartfonami i tabletami z Androidem oraz iOS-em. Na jednym ładowaniu przepracuje do 12 godzin, a dzięki podstawce wyposażonej w system szybkiego ładowania, przywrócimy baterię do pełnej sprawności w 3 godziny.

Gadżet ten, jak większość sprzętów z portfolio Razera, miał jedną dość poważną wadę. W regularnej cenie kosztuje aż 180 dolarów. Na szczęście teraz po raz pierwszy trafił na amazonową wyprzedaż, dzięki czemu fani Gwiezdnych wojen mogą upolować go za 150 dolarów.

Boba Fett Edition Razer Wireless Controller

