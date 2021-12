Razer Phone Cooler Chroma – świecące chłodzenie dla twojego telefonu

Źródło: Razer

Firma Razer po raz kolejny udowadnia, że nie traktuje rynku gier mobilnych po macoszemu. W ofercie korporacji pojawił się gadżet, który powinien przypaść do gustu tym wszystkim, którzy lubią grać w najbardziej wymagający tytuły smartfonowe i chcieliby zwiększyć nieco komfort rozgrywki. Poznajcie Razer Phone Cooler Chroma, gargantuiczny smartfonowy system odprowadzania ciepła.

Ten nietuzinkowy sprzęt powstał po to, aby nasze telefony działały jeszcze sprawniej i nie drenowały nadmiernie rozgrzanej baterii. Metalowa płytka zamontowana w Phone Cooler Chroma przechwyci ciepło obudowy, a duży wentylator wyprowadzi je na zewnątrz. Zmniejszy w ten sposób temperaturę we wnętrzu telefonu, a co za tym idzie – wydłuży żywotność baterii i zapobiegnie throttlingowi procesora.

Gadżet zamocujemy do smartfonowej obudowy za pośrednictwem fizycznych kleszczy bądź – w przypadku posiadaczy iPhone’ów – przy pomocy złącza MagSafe. Kiedy już będzie stabilnie utrzymywał się na swoim miejscu wystarczy tylko podpiąć go do gniazda ładowania, aby rozkręcić wentylator.

Razer Phone Cooler Chroma

Razer zdecydował się na wykorzystanie wentylatora o siedmiu łopatkach, którzy wiruje z prędkością do 6400 obrotów na minutę. Jak zapewnia producent, sprzęt ma pracować z maksymalną głośnością rzędu 30 decybeli, a co za tym idzie – powinien być relatywnie cichy. I jak przystało na gadżet o razerowym sznycie – nie mogło zabraknąć w nim w pełni konfigurowalnego systemu podświetlenia Razer Chroma.

Nakładka Razer Phone Cooler Chroma dostępna jest w cenie 70 € na stronie producenta.

