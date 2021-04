Bodies, Bodies, Bodies: nominowana do Oscara gwiazda Borata 2 wystąpi w slasherze studia A24

Amazon

Studio A24, słynące z wielu udanych autorskich produkcji, pracuje nad realizacją nowego thrillera (a właściwie, jak donoszą źródła bliskie serwisowi Deadline: slashera) pod tytułem Bodies, Bodies, Bodies, w którym wystąpią m.in. 22-letnia Amandla Stenberg (gwiazda głośnego obrazu Nienawiść, którą dajesz) i nominowana do Złotego Globu i Oscara w 2021 roku (za rolę w Boracie 2) bułgarska aktorka, 24-letnia Maria Bakalova. Pete Davidson i Myha'la Herrold (Modern Love, Branża) prowadzą rozmowy. Reżyserią zajmie się Halina Reijn.

Szczegóły fabuły są utrzymywane w tajemnicy. A24 sfinansuje i wyprodukuje projekt. Będzie to jedna z pierwszych głównych ról Bakalovej (która w ostatnim czasie dołączyła również do obsady nowej komedii Judda Apatowa - The Bubble, gdzie wystąpi u boku Pedro Pascala, Karen Gillan i Davida Duchovnego - obecnie realizowane są zdjęcia). Co ciekawe, również Davidson wystąpił ostatnio u Apatowa, z uznanej przez krytyków głównej roli w filmie The King of Staten Island. Wkrótce zobaczymy go w widowisku Legion samobójców: The Suicide Squad w roli Blackguarda.