Bodyguard - remake wreszcie nabiera kształtów. Co wiemy?

Fot. Materiały prasowe

Bodyguard to kultowa pozycja z 1992 roku, w której tytułowy ochroniarz dostaje zadanie, by chronić piosenkarkę R&B. W głównych rolach wystąpili Kevin Costner i Whitney Houston, która tą rolą zaliczyła swój debiut na dużym ekranie. Ścieżka dźwiękowa z filmu jest jedną z najlepiej sprzedających się na świecie, a produkcja zarobiła ponad 400 milionów dolarów. Zgarnęła też dwie nominacje do Oscara za utwory Run to You i I Have Nothing. Długo oczekiwany remake wreszcie zaczyna nabierać kształtów, ponieważ do roli scenarzysty zatrudniono nominowanego do nagrody Tony dramaturga. Jest nim Matthew López.

fot. materiały prasowe

Bodyguard sprzedał 45 milionów kopii ścieżki dźwiękowej. Był to 15 najlepiej sprzedający się album w Stanach Zjednoczonych. Remake ma więc postawioną poprzeczkę bardzo wysoko. Produkcją projektu Warner Bros. zajmą się Lawrence Kasdan z Kasdan Pictures oraz Dan Lin i Jonathan Eirich z Rideback. Nick Reynolds będzie producentem wykonawczym Bodyguarda. Dan Lin zajmuje się tym projektem od 2011 roku. Nie wiadomo jeszcze, kogo zobaczymy w głównych rolach w obsadzie. Informację o scenarzyście pierwsze zamieściło Variety.

