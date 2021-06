Bodyguard i żona zawodowca - recenzja filmu

fot. materiały prasowe

W filmie Bodyguard i żona zawodowca powracają bohaterowie pierwszej części, duet Michael Bryce-Darius Kincaid. Tym razem Bryce, po traumie związanej z relacją z zabójcą, postanawia odpocząć od zawodu prywatnego ochroniarza i zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Nie będzie mu jednak to dane, ponieważ na swojej drodze spotyka Sonię, żonę Kincaida, która zmusza bohatera, aby pomógł jej uratować męża porwanego przez mafię. A to tylko początek zabawy. Dalej, jak to w kinie akcji, mamy zamach, który może zniszczyć całą Europę, demonicznego megalomana, który robi za czarny charakter i hordy zabójców, którzy ścigają naszych bohaterów. A w tle tego wszystkiego romantyczny związek państwa Kincaid.

Trzeba przyznać, że na papierze obsada tej produkcji wygląda fenomenalnie. Jednak nie wszystkim gwiazdom dane jest w tej produkcji zabłysnąć swoim talentem. Prym w filmie wiedzie Salma Hayek. Aktorka udowodniła, że ma ogromny talent komediowy, który potrafi wykorzystać. Sceny, w których rzuca kolejną złotą myśl czy wpada w zabójczy szał, są najlepszym, co spotkało ten film. Podobnie reszta głównych bohaterów, w których wcielają się Ryan Reynolds i Samuel L. Jackson, daje radę. Panowie pokazują, że potrafią bawić się swoimi rolami i żartować ze wszystkiego, sprawiając, że nawet najgłupsze sytuacje w filmie się bronią. Brakuje mi jednak rozwinięcia relacji Bryce'a i Kincaida w tym filmie, na której opierała się poprzednia odsłona. W tym wypadku to wygląda tak, jakby twórcy o niej zapomnieli i przypomnieli sobie dopiero w ostatnim, trzecim akcie produkcji. To trochę za mało.

Bodyguard i żona zawodowca

Nie broni się również drugi plan. Frank Grillo to po prostu kolejny raz Frank Grillo. Twardziel, amerykański kowboj, który chce działać niekoniecznie według zasad. Jednak w wypadku tej komedii akcji jego rola pasuje jak pięść do nosa i wprowadza taki niepotrzebny w tej produkcji brak luzu, drętwość. Również Antonio Banderas za grosz nie potrafi bawić się swoją rolą, z której można było zrobić, znakomitego, przerysowanego antagonistę. I to byłoby zabawne. Niestety, koniec końców Banderas woli iść bardziej w stronę bondowskiego złoczyńcy, ale to nie pasuje do historii. Niestety również Morgan Freeman, który miał ciekawą w zamyśle kreację, nie wypada dobrze. Jego postać (której tożsamości nie zdradzę, żeby nie wchodzić w spoilery) nie wykorzystuje swojego potencjału. Można było zdecydowanie więcej zrobić z jego relacją z Bryce'em.

Całkiem dobrym elementem produkcji jest jej humor. Większość żartów z filmu trafia w punkt. A mamy tu prawdziwy, humorystyczny wachlarz i twórcy czasami jadą po bandzie, jednak nie przekraczają granicy dobrego smaku (może z pewnymi wyjątkami, ale te się bronią). Najlepiej prezentują się te gagi związane z dynamiką relacji trojga głównych bohaterów i te stanowią mocny fundament produkcji. Jednak całkiem nieźle wypadają również przeróżne żarty sytuacyjne czy nawet pewne slapstickowe sytuacje, w których scenarzyści umieszczają Bryce'a. Jeśli lubicie taki mocny poziom żartu, miejscami wchodzący na rejon czarnego humoru, to komedia jest dla Was. Do mnie to przemówiło. Szkoda tylko, że w czasie promocji sporo najlepszych żartów z filmu zdecydowano się umieścić już w zwiastunach.

Fabularnie widowisko nie wnosi nic świeżego do gatunku. Historia jest prosta jak drut, nawet niektórych zwrotów akcji można się łatwo domyślić. Nie ma w tej produkcji niczego zaskakującego czy trzymającego w napięciu. Tak właściwie historia jest w wypadku tego filmu tylko takim polem do budowania relacji głównych bohaterów. Na szczęście ta jest siłą tej produkcji i nasze ekranowe trio sprawdza się dobrze. Do tego należy dodać całkiem sprawnie nakręcone sceny akcji. Choć nie są one jakoś pomysłowe, to działają. W niektórych momentach można było je lepiej rozegrać montażowo, bez tego chaosu, jednak koniec końców stawiam koło nich plus.

Bodyguard i żona zawodowca to film, który nie wniesie nic nowego do gatunku, jednak jest takim przyjemnym, rozrywkowym rozwiązaniem na niedzielny seans w kinie. Ode mnie 6/10.