Bogusław Linda o poprawności politycznej w kinie: To totalna głupota

Dziennikarka radia RAM Ksenia Pletnova w pewnym momencie wywiadu zadała pytanie o to, czy kobiece ruchy w kinie wpływają na to, jak nowe kino jest tworzone. To właśnie odpowiedź na to pytania sprawiła, że Boguslaw Linda wzbudził kontrowersję w Polsce.

Bogusław Linda o poprawności politycznej

Przede wszystkim w odpowiedzi tłumaczy, że jego zdaniem nie jest to dobre dla kina, bo ma związek z poprawnością polityczną. Nazwał to totalną głupotą. Dodaje, że z tego wychodzi kwestia nominacji do Oscarów: według aktora są one przyznawane tak, że muszą być nominacje dla kobiet oraz dla osób czarnoskórych bez względu na to, czy jakość ich pracy jest tego godna.

Campion - Dlaczego? Jeśli mówimy o wolności, to ona nie polega na tym, że trzeba wymuszać, aby jakaś kobieta musiała być... Jeśli będzie dobra, to w porządku. Tak jak Agnieszka (Holland, przyp red.) czy, ale jak jest słaba, to dlaczego ją do tego wrzucać? Nie znoszę poprawności politycznej - powiedział Linda w rozmowie z radiem RAM.

W rozmowie dodaje, że jego zdaniem kobiety są lepsze od mężczyzn.