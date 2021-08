Bohemian Rhapsody - może powstać sequel filmu

fot. 20th Century Fox

Bohemian Rhapsody to film biograficzny, który opowiadał historię Freddiego Mercury'ego, lidera zespołu Queen. Obraz był ogromnym hitem kasowym zarabiając ponad 900 mln dolarów na całym świecie, co było gigantycznym wynikiem dla filmu nie związanego z żadną z popularnych franczyz. Gitarzysta Queen, Brian May, który pracował przy projekcie w 2020 roku odrzucił pomysł na stworzenie kontynuacji filmu twierdząc, że nie ma już w tej historii materiału na kolejne widowisko. Wygląda na to, że zmienił zdanie. W trakcie Instagram Live, May powiedział fanom zespołu, że rozważane są pomysły na sequel.

Gitarzysta zaznaczył, że nikt nie spodziewał się, że Bohemian Rhapsody będzie tak wielkim sukcesem. Stwierdził jednak, że, aby nakręcono sequel musi powstać bardzo dobry scenariusz i to będzie długa droga.

fot. materiały prasowe

Produkcja przybliżyła widzom historię zespołu Queen i jego lidera od momentu powstania, przez tworzenie największych hitów po legendarny występ w czasie Live Aid na Wembley. Obraz otrzymał między innymi Złoty Glob dla najlepszego dramatu, a Rami Malek, który wcielił się w Mercury'ego zgarnął Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.