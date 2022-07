Bolt wprowadza przejazdy „Kobiety dla kobiet”

fot. Bolt

W ramach działań mających na celu podnoszenie komfortu i bezpieczeństwa w przejazdach taksówkami nowa kategoria dostępna dla wszystkich kobiet w aplikacji Bolt, będzie łączyć pasażerki oraz kierowczynie. Odtąd każda użytkowniczka aplikacji będzie mogła zamówić przejazd z kierowczynią. Na początek nowa kategoria będzie dostępna w 9 polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.

Bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z aplikacji Bolt jest dla nas priorytetem. Prowadzimy intensywne działania, mające na celu poprawienie bezpieczeństwa przejazdów taksówkami, takie jak weryfikacja kierowców w czasie rzeczywistym czy cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Te ostatnie zostały już docenione także przez branżę, która zaczyna wprowadzać podobne rozwiązania, wzorowane na naszych materiałach. Uruchomienie kategorii „Kobiety dla Kobiet” to kolejny nasz krok, który nie tylko zwiększa bezpieczeństwo pasażerek i kierowczyń, ale ma głównie na celu zachęcenie kobiet do zawodu kierowcy. To także dowód na to, że jako firma chcemy się rozwijać i nieustannie polepszać jakość usług, świadczonych za pomocą naszej aplikacji. – mówi Paweł Kuncicki, Country Manager Bolt w Polsce.

Bolt i bezpieczeństwo kierowczyń

fot. Bolt

W aplikacji Bolt dla kierowców i kierowczyń dostępne jest rozwiązanie pozwalające na śledzenie przejazdu oraz przycisk alarmowy łączący z numerem alarmowym 112 bezpośrednio z aplikacji. Ponadto kierowczynie będą miały możliwość odrzucenia przejazdu, np. w przypadku jeśli stwierdzą, że został on zamówiony przez mężczyznę.

Cieszymy się, że Bolt wprowadza kategorię dla kobiet. Jazda samochodem prowadzonym przez kobietę znacząco wpływa na poczucie bezpieczeństwa pasażerek, zarówno komunikacyjnego jak i osobistego. Liczymy na to, że usługa ta zachęci panie również do podejmowania pracy w charakterze kierowcy i że dzięki temu dostępność taksówek oferujących taką opcję będzie coraz większa. – komentuje Jolanta Gawęda z fundacji Feminoteka.