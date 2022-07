Amsterdam - zwiastun filmu z niesamowitą obsadą! Christian Bale znów schudł roli

fot. materiały prasowe

Amsterdam to dramat kryminalny w reżyserii Davida O. Russella, który napisał też scenariusz. Twórca był doceniany i nagradzany za takie tytuły jak Fighter, Poradnik pozytywnego myślenia czy American Hustle. W każdym z tych tytułów grał Christian Bale, który znajduje się w gwiazdorskiej obsadzie. Aktor po raz kolejny schudł do roli, co też widać w zwiastunie. Niewątpliwie, jak każdy wymieniony tytuł, także ten film O. Russella będzie rywalizować w walce o najważniejsze nagrody filmowe, czyli Oscary.

Amsterdam - zwiastun

Amsterdam - o czym jest film?

Trójka przyjaciół znajduje się w centrum śledztwa w sprawie morderstwa w latach 30. XX wieku. Czy podejrzani są winni?

Amsterdam

Amsterdam - obsada

W gwiazdorskiej obsadzie są między innymi Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Taylor Swift, Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Chris Rock, Robert De Niro, Mike Myers, Timothy Olyphant, Zoe Saldana oraz Michael Shannon.

Amsterdam - premiera tylko w kinach w listopadzie 2022 roku.