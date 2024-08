Pierwsze reakcje na Borderlands. Klątwa growych adaptacji powraca

fot. Lionsgate

Wydawałoby się, że na fali popularności growych adaptacji, Borderlands w reżyserii Eli Rotha miało szansę na sukces. Coraz mniej jednak na to wskazuje. Budżet wynosi 120 milionów dolarów, a nowy film z Cate Blanchett przewiduje się, że zarobi w Ameryce Północnej jedynie 15 milionów w weekend otwarcia. Co gorsza nie ma co liczyć na to, że widownia będzie zachęcać znajomych do pójścia na seans. W sieci pojawiły się bowiem pierwsze reakcje osób, które miały, jak się okazuje, wątpliwą przyjemność obejrzenia najnowszej produkcji.

Borderlands jest określanie jako katastrofalne, pozbawione polotu, inspiracji i uznane za nieudane kopiowanie Strażników Galaktyki Jamesa Gunna. Sprawdźcie pierwsze reakcje.

Borderlands - pierwsze reakcje

Matthew Simpson:

Widziałem Borderlands i mogę powiedzieć, że to zły film. Bardzo chciałem go polubić, ale nieciekawa fabuła i leniwe występy aktorów połączone z akcją, która dzieje się w miejscu, które wygląda jednocześnie drogo i sztucznie było sporym niewypałem.

Adriano Caprousso:

Borderlands to katastrofa pełna wszystkich klisz, o których można pomyśleć. Ten film zamienia rozwałkę i kreatywność gier na pozbawiony życia, nieśmieszny i wizualnie odrzucający niewypał pełen wkurzających postaci i aktorów, którzy nie mają ze sobą chemii.

Ben Collins:

Jestem bardzo szczęśliwy z tego nowego dodatku do uniwersum Borderlands!

Sean Patrick Kelly:

Mogę powiedzieć, że Borderlands posiada zatrzęsienie detali dla osób, które grały w gry, ale nie jestem pewien, czy to wystarczy do przekonania ludzi, aby nie oskarżali tego o bycie podróbą Strażników Galaktyki.

Edgar Ortega:

Borderlands jest tym, co producentowi wykonawczemu pewnie wydawało się atrakcyjne dla "fajnych dzieciaków". Nie ma tu żadnego momentu dla postaci, a jedynie nieśmieszne teksty, które wydają się przestarzałe od chwili, w której padły z ust aktorów. Ten film nie jest nawet tak zły, że aż dobry. To po prostu istny bałagan.

Borderlands

Borderlands - opis fabuły filmu

Lilith, łowczyni nagród o szemranej reputacji powraca na swoją ojczystą planetę Pandorę, najbardziej porąbane miejsce we wszechświecie. Ma tu odnaleźć zaginioną córkę Atlasa, najpotężniejszego drania w galaktyce, który skrzywdziłby nawet muchę. W tym celu kompletuje odjechaną ekipę w składzie: Roland, najemnik, który nie bierze jeńców; Tiny Tina, słodka nastolatka z zamiłowaniem do demolki; Krieg, mięśniak o bicepsie większym od mózgu; Tannis, archeolożka, której niestraszne żadne ruiny oraz Claptrap, cwany robot o niewyparzonej gębie. Razem będą musieli stawić czoła całej plejadzie krwiożerczych Obcych i zdegenerowanych pandorskich gangsterów, by wywinąć się z pułapki i odkryć tajemnicę mogącą zaważyć na losach wszechświata. Takich dwóch, jak ich sześcioro, to nie ma ani jednego.

W obsadzie filmu są Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett, Édgar Ramírez, Bobby Lee, Olivier Richters, Janina Gavankar, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Charles Babalola, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer, Ryann Redmond i Penn Jillette.

Borderlands - premiera w kinach w sierpniu 2024 roku.