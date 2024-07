Szalone science fiction! Finałowy zwiastun Borderlands ma przygodę, potwory i akcje

fot. materiały prasowe

Lionsgate opublikowało finałowy, szalony zwiastun Borderlands, czyli widowiska science fiction opartego na serii gier pod tym samym tytułem. Twórcy adaptacji wyraźnie poszli w klimat będący mieszanką gry ze Strażnikami Galaktyki Marvela. W trailerze nie brak kolorowych postaci, humoru oraz efekciarskiej akcji.

Na planie podobno były wielki problemy, więc reżyser Eli Roth najwyraźniej nie mógł za bardzo dokończyć dzieła i osiągnąć satysfakcjonujący efekt. Według nieoficjalnych informacji zrobiono to w czasie drogi dokrętek przy udziale reżysera Tima Millera (Deadpool).

Borderlands - finałowy zwiastun

Borderlands

Borderlands - opis fabuły filmu

Lilith, łowczyni nagród o szemranej reputacji powraca na swoją ojczystą planetę Pandorę, najbardziej porąbane miejsce we wszechświecie. Ma tu odnaleźć zaginioną córkę Atlasa, najpotężniejszego drania w galaktyce, który skrzywdziłby nawet muchę. W tym celu kompletuje odjechaną ekipę w składzie: Roland, najemnik, który nie bierze jeńców; Tiny Tina, słodka nastolatka z zamiłowaniem do demolki; Krieg, mięśniak o bicepsie większym od mózgu; Tannis, archeolożka, której niestraszne żadne ruiny oraz Claptrap, cwany robot o niewyparzonej gębie. Razem będą musieli stawić czoła całej plejadzie krwiożerczych Obcych i zdegenerowanych pandorskich gangsterów, by wywinąć się z pułapki i odkryć tajemnicę mogącą zaważyć na losach wszechświata. Takich dwóch, jak ich sześcioro, to nie ma ani jednego.

W obsadzie filmu są Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett, Édgar Ramírez, Bobby Lee, Olivier Richters, Janina Gavankar, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Charles Babalola, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer, Ryann Redmond i Penn Jillette.

Borderlands - premiera w kinach w sierpniu 2024 roku.