Bose odświeża słuchawki z linii QuietComfort

Źródło: Bose

Słuchawki QuietComfort 35 II od lat przyciągała użytkowników spragnionych ciszy. Słuchawki Bose były jednym z tych sprzętów, który dobrze radził sobie z izolowaniem nas od dźwięków tła, a model QuietComfort 45 sprawdzać się w tym zadaniu jeszcze lepiej niż swój poprzednik. Co może okazać się niezwykle przydatne w erze rosnącej popularności nauki i pracy zdalnej, jeśli zechcemy w ciszy cieszyć się ulubionym serialem, muzyką czy grą.

Najważniejszą cechą tego modelu jest możliwość szybkiego przełączania się między dwoma trybami pracy, QUIET oraz AWARE. Ten pierwszy wykorzystuje udoskonalone algorytmy redukcji szumów tła, które wytłumiają otaczające nas dźwięki, abyśmy mogli w pełni skupić się na tym, co wydobywa się z głośników. Nowy tryb AWARE powstał zaś po to, abyśmy mogli szybko powrócić do otaczającego nas świata, bez konieczności zdejmowania słuchawek. Aktywuj go, a Bose przepuści odgłosy otoczenia, abyśmy mogli usłyszeć to wszystko, co dzieje się wokół nas.

Bose QuietComfort 45

Wzornictwo odświeżonych słuchawek nawiązuje do serii QuietComfort 35 II . Nowy model od razu przywodzi na myśl swojego poprzednika, wprowadzono do niego jedynie kilka kosmetycznych zmian, m. in. usunięto plisy oraz wgłębienia z miękkich materiałów i wypełniono szczeliny między elementami konstrykcyjnymi. Na prawej muszli znajdziemy przyciski kontrolne do sterowania głośnością, parowania urządzenia czy odbierania połączeń, na lewej zaś – przycisk do przełączania trybu pracy. Słuchawki możemy obsłużyć także za pośrednictwem aplikacji mobilnej Bose Music.

Bose QuietComfort 45 przepracują do 24 godzin, a do pełna naładujemy je za pośrednictwem złącza USB-C w dwie i pół godziny. Sprzęt trafi do dystrybucji 30 września w cenie 1599 zł.