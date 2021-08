Boston Dynamics – nowy Atlas to mistrz parkouru

Źródło: Boston Dynamics / YouTube

Kiedy David Belle tworzył podwaliny parkouru, prawdopodobnie nie podejrzewał, że jeszcze za jego życia tę dyscyplinę sportu zaczną uprawiać humanoidalne roboty. Tymczasem w 2021 roku Atlas od Boston Dynamics potrafi nie tylko wbiegać po schodach, radzi sobie także z przeskakiwaniem przez belkę oraz bieganiem bokiem po pochylniach, utrzymując przy tym stabilną, niezachwianą postawę.

Najnowszy film od Boston Dynamics, Partners in Parkour, pokazuje, jak sprawnie Atlas przemieszcza się w miejskiej przestrzeni:

Dla człowieka pokonanie takich pochylni i przeskoczenie przez belkę nie powinno stanowić większego wyzwania. Warto jednak zauważyć, że jeszcze kilka lat temu humanoidalne roboty miały problem z tym, aby sprawnie chodzić po płaskim terenie. A dziś zaczynają swobodnie pokonywać coraz trudniejsze przeszkody. Potrafią nawet zeskakiwać z nich po zrobieniu salta w tył, zupełnie tak, jakby ćwiczyły parkourowe sztuczki.

Zespół odpowiedzialny za oprogramowanie Atlasa przyznał, że wyszkolenie go do pokonywania takiego toru wymagało miesięcy ciężkiej pracy. Jednak nie jest to sztywno wyuczony przebieg, maszyna wykorzystuje bowiem dane wizualne do analizowania trójwymiarowej przestrzeni w czasie rzeczywistym, aby sprawnie pokonywać powierzchnie o najróżniejszym nachyleniu i ułożeniu.

Na szczęście minie jeszcze sporo czasu, zanim roboty-parkourowcy będą skakać nad naszymi głowami. Zespół Boston Dynamics przyznał, że co druga próba przeskoku przez belkę przy wykonywaniu tego zestawu akrobacji kończyła się porażką, a od czasu do czasu robot potrafił popełnić błąd również podczas pokonywania prostszych przeszkód. Ponadto Atlas jest modelem badawczym, a nie produkcyjnym jak pies-robot Spot, nie jest dostępny w powszechnej dystrybucji. Jeśli któregoś dnia zacznie w niekontrolowany sposób biegać po ścianach, to wyłącznie w zaciszu magazynów Boston Dynamics.