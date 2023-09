Boudica: Queen of War - zwiastun. Olga Kurylenko kontra Cesarstwo Rzymskie

fot. Saban Films

Boudica: Queen of War to nadchodzący film historyczny oparty na prawdziwych, szokujących wydarzeniach. Dotyczą one królowej Boudiki, okrykniętej bohaterką Wielkiej Brytanii za powstanie przeciwko Cesarstwu Rzymskiemu w latach 60-61. Według celtyckich legend, wojowniczka stała się zbawieniem ludu oraz symbolem walki o wolność. W roli tej spektakularnej kobiety zobaczymy Olgę Kurylenko. Spójrzcie na nią w najnowszym zwiastunie.

Boudica: Queen of War - zwiastun

Boudica: Queen of War - fabuła, obsada

Film opiera się na faktach historycznych. Po zamordowaniu rodziny i kradzieży jej ziemi, wojownicza królowa Boudika (Kurylenko) prowadzi zaciekły bunt przeciwko Cesarstwu Rzymskiemu, inspirując tym swoich ludzi do walki o wolność.

Oprócz Kurylenko, w filmie wystąpią także: Clive Standen, Peter Franzen, Rita Tushingham, Leo Gregory, Nick Moran, Harry Kirton oraz James Faulkner.

Boudica: Queen of War - kiedy premiera?

Boudica: Queen of War - data światowej premiery jest zaplanowana na 27 października 2023 roku. Nie wiadomo, kiedy film zadebiutuje w Polsce.