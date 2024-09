Deadpool & Wolverine znów rozbili bank w box office. Epokowe osiągnięcie W głowie się nie mieści 2

materiały prasowe

W USA trwa obecnie długi weekend, który zakończy się wraz z dzisiejszym Dniem Pracy. Ten fakt - jak co roku - w walnym stopniu rzutuje na wyniki osiągane przez poszczególne filmy w box office. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie najlepsza okazała się produkcja Deadpool & Wolverine, która do swojego stanu posiadania dołożyła kolejne 15 mln USD (to szacunki obejmujące piątek, sobotę i niedzielę, co oznacza zaledwie 17-procentowy spadek wpływów).

Ostatnia odsłona MCU już w poniedziałek przekroczy na północnoamerykańskim rynku pułap 600 mln USD (603,8 mln USD według prognoz), dorzucając do tego 13,9 mln USD z pozostałych państw (łącznie: 658,4 mln USD w skali globalnej). Dzieło Marvel Studios ma już na swoim koncie 1,262 mld USD, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie kraje.

Głośno jest również o epokowym osiągnięciu W głowie się nie mieści 2, które po 12 tygodniach obecności w kinach zebrało w skali całego świata 1,667 mld USD (651,2 mln USD z USA i Kanady oraz 1,016 mld USD z innych krajów). Dzięki temu film Pixara stał się najbardziej dochodową animacją wszech czasów, zostawiając w tyle Króla Lwa z 2019 roku, jak również awansował na 9. miejsce na liście najbardziej kasowych produkcji w dziejach kina.

Wciąż nieźle radzi sobie Obcy: Romulus. Na rynku północnoamerykańskim w miniony weekend uplasował się on na 2. miejscu (9,32 mln USD), a łącznie w skali globalnej zebrał już 285,6 mln USD. Warto jednak zauważyć, że najnowsza produkcja osadzona w uniwersum Alien zarobiła więcej w Chinach (93,1 mln USD) niż w USA (90,9 mln USD).

Na najniższym stopniu podium w USA i Kanadzie znalazło się It Ends with Us, które w ten weekend zebrało 7,43 mln USD na rynku północnoamerykańskim i 15,8 mln USD w innych państwach. Łącznie film wygenerował wpływy w wysokości 285,8 mln USD w skali globalnej.

Odnotujmy także przekroczenie przez animację Gru i Minionki: Pod przykrywką bariery 900 mln USD (jak do tej pory 913,8 mln USD na całym świecie) i słaby start nowości w USA i Kanadzie (w tych krajach Reagan zaczął z wynikiem 7,2 mln USD, natomiast horror Afraid - zaledwie 3,7 mln USD).

