Box office - Doktor Dolittle i Interstellar królują w Chinach. The Rental broni 1. miejsce w USA

Paramount Pictures

W ubiegły weekend, czyli 31 lipca-2 sierpnia w chińskich kinach, które powoli otwierają się z zachowaniem wszelkich protokołów bezpieczeństwa pierwsze miejsce w box office zajął Doktor Dolittle, który zarobił 3,3 mln dolarów. Na drugiej pozycji uplasowała się miejscowa produkcja The Enigma of Arrival z 3 mln dolarów na koncie. Jednak najbardziej należy zwrócić uwagę na trzecie miejsce chińskiego box office. Otóż zajmuje je Interstellar, które powróciło do kin w niedzielę i zarobiło 2,85 mln dolarów, co daje najlepszy, jednodniowy wynik od czasów otwarcia kin w Chinach po okresie zamknięcia.

materiały prasowe

Natomiast w USA pierwsze miejsce drugi weekend z rzędu zachowała produkcja w reżyserii Dave'a Franco, thriller The Rental. Film zarobił 317 823 tysiące dolarów. Łącznie na koncie produkcji znajduje się 916 33 tysiące dolarów.

W Korei Południowej numerem jeden weekendu jest lokalna produkcja Steel Rain 2: Summit z wynikiem 7 mln dolarów. Natomiast największy jak do tej pory hit po ponownym otwarciu, czyli Zombie Express 2 przekroczył granicę 25 mln dolarów.