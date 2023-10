Box Office Polska - Chłopi ze świetnym weekendem otwarcia. Zielona granica blisko 700 tys. widzów

Agata Kubis/Kino Świat/BreakThru Films/Next Film/Nickelodeon Movies

Czas na najnowszy raport z polskiego box office. W miniony weekend mieliśmy w nim dwóch liderów. Oficjalnego - produkcję Chłopi, i nieoficjalnego - Psi Patrol: Wielki film. Pierwszy z nich w trakcie swojego weekendu otwarcia przyciągnął do kin 115 118 widzów (to drugi najlepszy z tegorocznych startów rodzimych produkcji po Zielonej granicy - 137 435 widzów), który jednak wraz z pokazami przedpremierowymi ma już na swoim koncie 141 608 sprzedanych biletów, co jest najlepszym rezultatem po weekendzie otwarcia jeśli chodzi o wszystkie polskie filmy mające premierę w 2023 roku.

Nieoficjalnym zwycięzcą jest z kolei Psi Patrol: Wielki film - przypomnijmy, że jego dystrybutor, firma UIP, nie podaje danych na temat oglądalności. Szacuje się, że od piątku do niedzieli animację zobaczyło ok. 325 tys. Polaków, co jest drugim najlepszym weekendem otwarcia ze wszystkich tegorocznych produkcji; liderką nadal jest Barbie z 466 294 sprzedanych biletów. Z informacji, które udało nam się uzyskać, wynika, że filmowy Psi Patrol łącznie zobaczyło już 525 tys. widzów.

Wciąż dobrze radzi sobie Zielona granica, która w miniony weekend dorzuciła do swojego stanu posiadania kolejne 34 697 sprzedanych biletów; całościowy wynik filmu Agnieszki Holland to już 671 tys. widzów - t0 najlepszy rezultat ze wszystkich polskich produkcji w tym roku.

Box Office Polska - weekend 13-15.X.2023 (bez danych o filmach dystrybuowanych przez UIP)

10. Święto ognia - liczba sprzedanych w weekend biletów: 8 744