Brad Pitt i Adam Sandler razem na ekranie? Przymierzani są do nowego filmu Noaha Baumbacha

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały promocyjne

W sieci pojawiła się jedna z ciekawszych castingowych plotek ostatniego czasu. Noah Baumbach (Historia małżeńska, Biały szum) ma zrobić kolejny projekt dla platformy Netflix, a zaangażowani mają być w niego aktorzy - Brad Pitt i Adam Sandler. Byłby to pierwszy raz w historii, kiedy ta para wystąpiłaby razem u swojego boku na ekranie.

Nie wiadomo na ten moment nic o szczegółach projektu, a obsadzenie Sandlera i Pitta może skończyć się na plotkach lub na nieudanych negocjacjach, ale wskazuje na to wiele czynników. Baumbach i Sandler ściśle współpracują z platformą Netflix, a mają obaj znowu tworzyć coś dla tego serwisu, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by znowu zrobili coś razem. Miało to miejsce w 2017 roku przy filmie Opowieści o rodzinie Meyerowitz (utwory wybrane).

fot. youtube / Sony Pictures Entertainment

Na platformie Netflix oglądać można nowy film reżysera zatytułowany Biały szum. W głównych rolach są Adam Driver i jego żona, Greta Gerwig.