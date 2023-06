Bradley Cooper i Will Arnett połączą siły. Trwają prace nad Is This Thing On?

fot. materiały prasowe

Bradley Cooper i Will Arnett znają się już długo, ale nigdy nie mieli okazji spotkać się na planie filmowym. Teraz mają tę możliwość i wspólnie będą musieli zmierzyć się z podwójną rolą – aktora i twórcy – filmu Is This Thing On?

Bradley Cooper i Will Arnett – prace nad Is This Thing On?

Oprócz roli aktorskiej, Cooper ma także pełnić funkcję reżysera filmu. Scenarzystami są Arnett oraz Mark Chappell. Film jest na wczesnym etapie produkcji – choć Arnett przedstawił szkic jeszcze przed rozpoczęciem strajku scenarzystów, Cooper prawdopodobnie pomoże ze scenariuszem, dopóki strajk się nie zakończy.

Oprócz Coopera, producentami filmu są także Arnett i Kris Thykier z ramienia Archery Pictures. John Bishop ma pełnić funkcję producenta wykonawczego. Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą.

Bradley Cooper – filmografia

Cooper był dziewięciokrotnie nominowany do nagrody Oscara za scenariusz, produkcję i/lub wystąpienie w Snajperze, American Hustle, Poradniku pozytywnego myślenia, Zaułku koszmarów, Jokerze i Narodzinach gwiazdy. Obecnie jest na etapie postprodukcji dramatu biograficznego Netflixa Maestro, gdzie Bradley wciela się w rolę kompozytora Leonarda Bernsteina, ale także odpowiada za reżyserię, produkcję i scenariusz. Już zapowiada się na to, że film będzie nominowany do wielu nagród w tym sezonie.

Ostatnio mogliśmy ponownie usłyszeć Coopera jako antropomorficzny szopa Rocketa w trzeciej części Strażników Galaktyki.

Will Arnett – filmografia

Arnett był siedmiokrotnie nominowany do nagrody Emmy, w tym za ikoniczną rolę Goba Blutha w serialu Fox Bogaci bankruci. Użyczył również głosu tytułowej postaci w BoJacku Horsemanie. Jego dorobek filmowy obejmuje także Lego: Przygoda, serię Wojowniczych żółwi ninja, Ostrza chwały i Semi-Pro: Drużyna marzeń. Ostatnio pojawił się w miniserialu Max SmartLess: On The Road, gdzie razem z Jasonem Batemanem i Seanem Hayesem pokazują kulisy swojej trasy związanej z tytułowym podcastem. Arnett będzie producentem nadchodzącego serialu Peacocka Twisted Metal, który ma premierę w lipcu. Oprócz tego, pojawi się wraz z Taiką Waititi w Pierwszym golu pod koniec 2023 roku.