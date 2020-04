Agenci T.A.R.C.Z.Y. - zwiastun i plakat zapowiadają finałowy sezon serialu. Jest data premiery

Agenci T.A.R.C.Z.Y. powrócą już w maju ze swoim finałowym, 7. sezonem. Kampania promocyjna ostatniej odsłony rozpoczęła się już na dobre. W sieci pojawiły się plakat oraz krótki teaser promujące sezon. Wideo, w którym możemy zobaczyć Coulsona witającego się z agentami jest dostępne poniżej. 7. sezon powróci 27 maja. Liczy on 13 odcinków.

W finałowym sezonie agenci znajdują się w Nowym Jorku w 1931 roku. Drużyna wyposażona w nowego Zephyra, który może skakać w czasie, musi dowiedzieć się, co wydarzyło się w tym okresie. Jeśli zawiodą dojdzie do katastrofy, która będzie miała zgubny wpływ na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W obsadzie finałowej odsłony znajdują się między innymi Chloe Bennet, Clark Gregg, Ming-Na Wen, Elizabeth Henstridge, Iain De Caestecker oraz Henry Simmons.

Will you accept this mission? Watch the premiere of Marvel's #AgentsofSHIELD Wednesday, May 27 on ABC. pic.twitter.com/L6SWMq4C6b

— Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) April 14, 2020