Brian De Palma nakręci nowy film? Legendarny reżyser kompletuje obsadę

fot. SBS Films // IMDb

Wydawało się, że 84-letni reżyser Brian De Palma zamierza przestać kręcić filmy i przejść na emeryturę, na co duży wpływ miały problemy ze zdrowiem, wiekiem oraz ubezpieczeniem kolejnych produkcji.

Jednak w nowym wywiadzie dla Vulture, De Palma wspomniał o nowym projekcie, który ma szansę powstać.

Planuję zrobić jeszcze jeden film. I jesteśmy w trakcie castingu. Nie mogę powiedzieć, co to będzie, dopóki to się nie wydarzy. Wtedy z wielką przyjemnością to ogłoszę.

Ostatnią produkcją, którą zajmował się słynny reżyser było Domino z 2019 roku z Nikolajem Coster-Waldau. Film nie zyskał uznania krytyków ani widzów. Choć De Palma był przygotowany na nakręcenie dwóch kolejnych filmów, które posiadały ukończone scenariusze oraz miały zapewniony budżet, to nie udało się ich ubezpieczyć. Były to: kryminalny dramat Sweet Vengeance oraz Predator zainspirowany sprawą Harveya Weinsteina.

De Palma ma w swoim dorobku m.in. takie filmy, jak Carrie, Człowiek z blizną, Nietykalni czy Mission: Impossible.