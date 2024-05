Bridgertonowie całkowicie zdominowali Netflix. Podsumowanie oglądalności seriali

fot. Liam Daniel // Netflix

3. sezon Bridgertonów zadebiutował 16 maja i już po kilku dniach emisji znalazł się na szczycie oglądalności na Netfliksie. Zanotował aż 165,2 milionów obejrzanych godzin. W drugim tygodniu od premiery wciąż utrzymuje się na pierwszym miejscu, ale oglądalność spadła do 92,8 mln obejrzanych godzin, co i tak jest znakomitym wynikiem. Co ciekawe na drugiej pozycji znalazł się... 1. sezon Bridgertonów z 52,7 mln obejrzanych godzin, a na czwarte miejsce wskoczyła druga seria (44,7 mln godzin). Warto dodać, że spin-off serialu, czyli Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów też trenduje na Netfliksie, ponieważ jest na 8. miejscu z wynikiem 20,4 mln obejrzanych godzin.

Należy pamiętać, że streamer układa kolejność nie według liczby obejrzanych godzin, lecz wyświetleń (łączny czas spędzony na oglądaniu danej produkcji podzielony przez czas jej trwania), co daje lepszy i bardziej obiektywny obraz popularności serialu lub filmu. Dlatego na 3. miejscu rankingu znalazł się serial Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal, który zanotował w drugim tygodniu emisji 6,3 mln wyświetleń (przy 16,3 mln obejrzanych godzin). Podobnie jest z Reniferkiem, który zajął 5. miejsce, choć ma 17,7 mln obejrzanych godzin przy 4,5 mln wyświetleń.

TOP10 Netflixa - ranking seriali anglojęzycznych (20-26 maj 2024)

10. Buying London - 8 mln obejrzanych godzin

Bridgertonowie - fabuła 3. sezonu

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) w końcu przestała się durzyć w Colinie Bridgertonie (Luke Newton) po tym, jak usłyszała jego pogardliwe słowa na swój temat w ostatnim sezonie. Zdecydowała jednak, że czas wyjść za mąż, najlepiej za kogoś, kto zapewni jej wystarczającą niezależność, aby mogła nadal prowadzić podwójne życie jako Lady Whistledown z dala od matki i sióstr. Jednak nieśmiałe próby zaistnienia na rynku małżeńskim kończą się dla Penelope spektakularnym niepowodzeniem. Tymczasem Colin wraca z letnich podróży z nowym wyglądem i dużą dozą zuchwałości. Gdy uświadamia sobie, że Penelope — jedyna osoba, która zawsze go akceptowała takim, jaki jest — traktuje go chłodno, czuje się rozczarowany. Pragnąc odzyskać jej przyjaźń, proponuje Penelope, że pomoże jej pokonać nieśmiałość i znaleźć męża w tym sezonie. Kiedy jednak jego rady zaczynają przynosić zaskakująco dobre rezultaty, Colin musi się zastanowić, czy jego uczucia do Penelope są naprawdę tylko przyjacielskie. Sprawy komplikuje kłótnia Penelope z Eloise (Claudia Jessie), która znajduje nową przyjaciółkę w bardzo nieoczekiwanym miejscu. Poza tym Penelope coraz częściej pojawia się na salonach, co sprawia, że dużo trudniej jest jej utrzymać alter ego Lady Whistledown w tajemnicy. [oficjalny opis Netflixa]