Bright: Samurai Soul - zwiastun filmu fantasy. Simu Liu w obsadzie anime Netflixa

Fot. Netflix/materiały prasowe

Bright: Samurai Soul to animowany spin-off do filmu Bright w reżyserii Davida Ayera z 2017 roku, w którym główną rolę grał Will Smith. Będzie jednak przedstawiać odmienną scenerię, jak i odbywać się w innej erze niż wspomniana produkcja. Zobaczymy też zupełnie nowe postacie. Fabuła opowiada o przygodach dwójki bohaterów, którzy będą musieli ze sobą współpracować, by uratować sierotę i stawić czoła wspólnemu wrogowi. Jeden z nich jest człowiekiem i roninem, zaś drugi zabójcą i orkiem. Dostają zlecenie na odeskortowanie tajemniczej dziewczynki, która niesie ze sobą różdżkę do krainy elfów na północy. Poniżej można obejrzeć zwiastun.

Bright: Samurai Soul - zwiastun anime Netflixa

Bright: Samurai Soul - galeria zdjęć

Bright: Samurai Soul

Bright: Samurai Soul - kiedy premiera? Simu Liu zagra w obsadzie głosowej

Film będzie reżyserować Kyohei Ishiguro. Za scenariusz odpowiada Michiko Yokote. Atsushi Yamagata zajął się projektami postaci.

Zdecydowano, że Simu Liu, znany z Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni, zagra w angielskiej obsadzie głosowej. Oprócz niego zobaczymy w niej takie osoby jak Fred Mancuso i Yuzu Harada. Skład japońskiej obsady głosowej to: Yuki Nomura, Daisuke Hirakawa i Shion Wakayama.

Anime zadebiutuje 12 października 2021 roku na Netflixie.