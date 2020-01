Brooklyn 9-9 - zwiastun 7. sezonu w klimacie kina lat 80

Brooklyn 9-9 powraca z nowymi odcinkami. Wiemy, że Jake Perralta uwielbia Szklaną pułapkę, więc nic dziwnego, że twórcy zdecydowali się na zwiastun 7. sezonu w klimacie kina lat 80.

Premiera 7. sezonu będzie złożona z dwóch odcinków. Pierwszy zatytułowany Manhunt opowiada o tym, jak Jake prowadzi obławę w mieście szukając osoby, która chciała zabić członka rady miasta. Holt przyzwyczaja się w tym czasie do nowej pozycji w służbach po tym, jak został zdegradowany do bycia policjantem na patrolu. Drugi odcinek przedstawi kapitan Kim (Nicole Bilderback), czyli nową szefową bohaterów, która zastępuje Holta. Kobieta próbuje przekonać ekipę do siebie zapraszając ich na kolację.

W obsadzie powracają Andy Samberg, Andre Braugher, Terry Crews, Melissa Fumero, Stephanie Beatriz, Joe Lo Truglio, Dirk Blocker i Joel McKinnon Miller

Brooklyn 9-9 - premiera 7. sezonu w USA odbędzie się 6 lutego 2020 roku.