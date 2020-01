Kryzys na Nieskończonych Ziemiach - bohaterowie się nie poddają. Zwiastun dwóch ostatnich części

W sieci pojawiły się zdjęcia promujące czwartą część crossovera Arrowverse zatytułowanego Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, czyli crossovera seriali należących do Arrowverse. Wydarzenie powróci ze swoją czwartą częścią 14 stycznia w 8. odcinku finałowego, 8. sezonu Arrow. W nim bohaterowie, którzy pozostali w Kryzysie muszą stanąć do walki z Anty-Monitorem. W sieci pojawił się zwiastun dwóch ostatnich części, która swój finał znajdzie w serialu Legends of Tomorrow.

Zobaczcie zaprezentowany przez Stephena Amella zwiastun:

Dla przypomnienia w komiksowej serii o Kryzysie na wolność wydostaje się Antymonitor. Wraz z Psycho Piratem zaczyna on siać zniszczenie na Ziemi i w równoległych wszechświatach, rozpoczynając totalną wojnę. Natomiast Flash umiera podczas próby zniszczenia działa antymaterii, przyspieszając w czasie do tego stopnia, że ​​szybko starzeje się i rozpada się w pył, doświadczając swojej przeszłości. Po tej ofierze Wally West przyjął tożsamość Flasha.