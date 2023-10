Bruce Willis w coraz gorszym stanie. Poruszająca relacja: "Radość życia zniknęła"

Instagram/Rumer Willis

Bruce Willis ma coraz większe problemy z mówieniem i całkowicie przestał czytać. Nowe informacje na temat stanu zdrowia aktora przedstawił teraz jego serdeczny przyjaciel, twórca serialu Na wariackich papierach, Glenn Gordon Caron. W rozmowie z New York Post wyjawił on, że stara się odwiedzać Willisa przynajmniej raz w miesiącu - wciąż ma poczucie, że legenda kina może go rozpoznawać.

Mam wrażenie, że przez minutę do trzech minut on wie, kim jestem. Nie jest całkowicie werbalny. Był kiedyś zapalonym czytelnikiem - nie chciał, by ktokolwiek o tym wiedział. Teraz nie czyta. Wszystkie te umiejętności językowe nie są już dla niego dostępne, ale on wciąż jest Bruce'em. Kiedy z nim przebywasz, wiesz, że to Bruce, i jesteś wdzięczny, że tam jest, ale radość życia zniknęła.

Gordon Caron dodał:

Z całych sił walczyłem o to, by on pozostał w moim życiu. Jest niezwykłą osobą. Tym, co sprawia, że jego choroba jest tak szokująca, jest to, że jeśli kiedykolwiek spędziłeś czas z Bruce'em Willisem, byłeś pewny, że nikt nie ma w sobie większej radości życia niż on. Kochał życie i... ubóstwiał budzić się każdego ranka i żyć pełnią życia.

Bruce Willis - choroba

W 2022 roku ogłoszono, że Bruce Willis rezygnuje z zawodowej kariery z powodu zdiagnozowania u niego wpływającej na zdolności poznawcze afazji. Na początku obecnego roku rodzina aktora w specjalnym komunikacie poinformowała, że stan gwiazdora Pulp Fiction przeszedł w najczęstszą postać demencji u osób poniżej 60. roku życia, otępienie czołowo-skroniowe, znane również jako FTD. Objawia się ono w postępujących zaburzeniach funkcji poznawczych, zanikającej zdolności mówienia i zmianami w zachowaniu, prowadzącymi do apatii czy nawet prób samobójczych.

Otępienie czołowo-skroniowe jest chorobą nieuleczalną.

Bruce Willis - ranking filmów aktora wg naEKRANIE.pl

