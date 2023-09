Czy Bruce Willis jest świadomy tego, że choruje na demencję?

fot. materiały prasowe

W marcu 2022 roku ogłoszono, że Bruce Willis wycofuje się z kariery zawodowej. Jako przyczynę podano afazję - zaburzenie mowy spowodowanego uszkodzeniem mózgu, które wpływa na zdolność komunikacji (w tym mówienia i rozumienia mowy). Niemal rok później, w lutym 2023, jego stan pogorszył się. Stwierdzono u niego demencję (otępienie) czołowo-skroniową. Jego żona, Emma Heming Willis, podzieliła się najświeższymi informacjami na temat jego choroby.

Bruce Willis - informacje o jego stanie zdrowia

Otępienie czołowo-skroniowe to choroba często diagnozowana w młodszym wieku. Jest to forma demencji. Objawami są zmiany w osobowości, trudności w komunikacji, problemy z kontrolowaniem własnych emocji i niepełnosprawność ruchowa. Obecnie nie ma na nią lekarstwa.

Heming Willis była gościem porannego programu NBC Today. Powiedziała współprowadzącej Hodzie Kotb, że "trudno stwierdzić", czy jej mąż jest świadomy swojej choroby.

- Dowiaduję się, jak ogromnie ciężka jest demencja. To trudne dla zdiagnozowanej osoby, a także jej rodziny. Nie inaczej jest w przypadku Bruce'a, mnie i naszych córek. To rzeczywiście jest choroba rodzinna, jak to mówią.