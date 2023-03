Bruce Willis nękany przez paparazzi. Żona aktora prosi o uszanowanie jego stanu zdrowia

fot. youtube.com/ONE Media

Bruce Willis przeszedł na aktorską emeryturę w wieku 67 lat. Ogłoszono to w marcu 2022 roku po tym, jak usłyszał diagnozę afazji, czyli zaburzenia mowy spowodowanego uszkodzeniem mózgu, które wpływa na zdolność komunikacji (w tym mówienia i rozumienia mowy). W lutym 2023 roku rodzina Bruce'a Willisa ogłosiła, że jego stan zdrowia się pogorszył. Stwierdzono, że Bruce Willis cierpi na otępienie czołowo-skroniowe. To jednak nie zniechęca paparazzi podejmujących próby dostania się do Willisa i zrobienia mu zdjęcia.

Żona Bruce'a Willisa, Emma Heming wystosowała apel do fotoreporterów, aby dali przestrzeń jej mężowi i jego rodzinie. W nagraniu wideo mówi między innymi, żeby nie krzyczeli w kierunku jej męża i nie rozpraszali go w żaden sposób, gdy ten znajduje się poza domem. Heming zdaje sobie sprawę z tego, że to praca tych ludzi, ale prosi ich o danie im odpowiedniej swobody. Sytuację komentują też fani aktora, którzy są wściekli na zachowania fotoreporterów niepotrafiących zachować się w obliczu choroby człowieka i tym bardziej w tej sytuacji szukają sensacji.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Otępienie czołowo-skroniowe - co to jest?

Ta choroba często jest diagnozowana w młodszym wieku i jest to forma demencji. Objawami są zmiany w osobowości, trudności w komunikacji, problemy z kontrolowaniem własnych emocji i niepełnosprawność ruchowa.