Furiosa nie rozczaruje w box office? Są prognozy na weekend

Jak donosi Deadline, Furiosa: Saga Mad Max w Ameryce Północnej podczas długiego 4-dniowego weekendu ma zebrać kwotę ponad 40 mln dolarów. Nie jest to rewelacyjne otwarcie dla widowiska o budżecie 168 mln dolarów, ale obecny rynek nie jest oparty na rekordach startu emisji w kinach. Dla porównania Mad Max: Na drodze gniewu w podobnym okresie miał praktycznie takie samo otwarcie w wysokości 45 mln dolarów. Z uwagi na to, że Furiosa również zbiera fenomenalne opinie, jest w tym szansa na to, by nie było to kolejne w 2024 roku rozczarowanie w box office.

Furiosa: Saga Mad Max - box office na świecie

Natomiast poza Ameryką Północną ma on zebrać podobną kwotę, bo byłby to wynik w granicach 40-45 mln dolarów. Dlatego też globalne otwarcie byłoby na poziomie 80-85 mln dolarów. Być może znakomite opinie sprawią, że wyniki przewyższą szacunki i oczekiwania.

Garfield - box office

Animacja Garfield będzie chciała odebrać widzów. Ma ona zebrać 30 mln dolarów podczas 4-dniowego weekendu. Na świecie do tej pory osiągnięto 49 mln dolarów wpływów. To dobre wyniki przy budżecie 60 mln dolarów.